Il via al mercato invernale il 3 gennaio. Si chiude in anticipo, il 18 gennaio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli, se guardiamo alle reali esigenze emerse da questa prima parte di stagione, non ha particolari necessità in vista di gennaio. Quella invernale rischia di essere una sessione interlocutoria, buona più per intavolare trattative in vista di giugno che per rafforzare la rosa di Ancelotti nell'immediato. E in questo contesto si inseriscono i contatti col Genoa: piacciono, da tempo, Piatek e Kouame, ma per entrambi se ne riparlerà con ogni probabilità a giugno. Lo stesso discorso vale per Federico Chiesa e Manuel Lazzari, con Fiorentina e SPAL che difficilmente si priveranno dei propri gioielli in inverno.

Il Napoli piuttosto dovrà concentrarsi sul blindare i propri pezzi pregiati: perché il Manchester United fa sul serio per Kalidou Koulibaly e le recenti presunte discussioni con Elseid Hysaj sul rinnovo del contratto rischiano di aprire nuovi scenari per l'esterno albanese che piace al Chelsea.

Sullo sfondo, il possibile rinnovo del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Il sogno Krzysztof Piatek, più per giugno che per gennaio

Il possibile acquisto /

Il possibile addio Elseid Hysaj se le discussioni sul rinnovo dovessero proseguire