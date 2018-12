© foto di Federico De Luca

L'ottimo Parma di questo inizio di stagione si è costruito una bella classifiche che rende merito alla squadra di D'Aversa, ma pure al lavoro fatto dalla società in estate. Per questo a gennaio non ci saranno stravolgimenti, ma semplice attenzione agli eventuali affari proposti dal mercato. Anche se una necessità, a sinistra, probabilmente esiste. La società ducale sta valutando diversi profili nel ruolo di terzino mancino, in Italia e all'estero: gli ultimi usciti in ordine di tempo sono quelli di Giulio Donati del Mainz e Leonardo Koutris dell'Olympiacos. In prospettiva futura piacciono Gianluca Gaetano, attaccante del Napoli, e Andrew Gravillon, difensore del Pescara.

Poi ci sarà tempo anche per le cessioni: Emanuele Calaiò piace al Monza di Berlusconi, ma anche Ceravolo potrebbe salutare. Così come il difensore Di Gaudio.

