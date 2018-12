-30 al mercato: rivoluzione Chievo a gennaio. Per cercare il miracolo

© foto di Federico Gaetano

Da Lorenzo D'Anna a Giampiero Ventura fino a Domenico Di Carlo. La terza scelta sembra quella giusta per il Chievo Verona, alle prese con le inchieste d'estate, con le penalizzazioni e con un Everest da scalare per trovare un'insperata salvezza. Gennaio sarà un mercato di profonda riparazione, chiaramente low cost, ma che vedrà i clivensi certamente operosi con il ds Giancarlo Romairone. Perché Federico Barba è terzino sinistro 'adattato' e il polacco Pawel Jaroszynski ancora non offre le garanzie sperate. A centrocampo Joel Obi ha già estimatori, il Chievo dovrebbe comunque operare in entrata anche a livello di interni per offrire ulteriori alternative a Di Carlo. Che anche tatticamente non ha stravolto i clivensi ma che spera di avere dopo il mercato invernale un reparto avanzato che gli garantisca più gol. Mariusz Stepinski raccoglie consensi ma pochi palloni dalle porte avversarie. Piace alla Fiorentina, il punto è che a oggi è l'unico titolarissimo e il fatto che l'eroe contro la Lazio sia stato Sergio Pellissier, la dice lunga sulla prolificità dei suoi compagni di reparto. Dawid Kownacki in prestito dalla Sampdoria, magari Dusan Vlahovic dalla Fiorentina, sono ipotesi low cost ma fattibili. Per un gennaio di rivoluzione e speranze.

Il sogno: un colpo importante in ogni reparto

Il possibile colpo: il prestito di Dawid Kownacki

Il possibile addio: una punta nella rivoluzione della rosa, da Pucciarelli a Djordjevic