-30 al mercato: Roma ambiziosa. Ma i nomi che piacciono sono cari

Il via al mercato invernale il 3 gennaio. Si chiude in anticipo, il 18 gennaio

Si prospetta un gennaio caldo, per la Roma di Eusebio Di Francesco. Ed il primo nome da analizzare è proprio quello del tecnico, visto che i recenti risultati non hanno convinto fino in fondo la dirigenza. E Antonio Conte, seppur a distanza, osserva interessato la situazione. L'attuale tecnico giallorosso però ha dalla sua il favore di Monchi, secondo alcuni pronto addirittura alle dimissioni in caso di esonero dell'allenatore.

L'uomo mercato spagnolo intanto lavora per rafforzare la rosa: la priorità sembra essere quella legata ad un centrocampista da inserire nei due davanti alla difesa. De Rossi sta trovando qualche problema fisico di troppo e Cristante è solo adattato nel ruolo. Per questo è facile immaginare un arrivo in quella zona del campo, con Donny van de Beek sogno quasi impossibile dell'ex Siviglia. Ma pure in difesa ci potrebbero essere dei movimenti, specialmente se Marcano dovesse chiedere la cessione dopo i primi mesi non proprio positivi. Il primo nome è Daniele Rugani, il secondo Matija Nastasic. Chiusura con Patrik Schick: l'ex Samp sta trovando maggiore continuità nelle ultime sfide, ma il prestito a gennaio non è un'ipotesi da scartare a priori.

Il sogno Donny van de Beek, ma l'Ajax è bottega cara

Il possibile acquisto Matija Nastasic, pallino del ds Monchi

Il possibile addio Patrik Schick