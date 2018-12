© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sarà un mercato d'attacco quello di gennaio della Sampdoria che tra trenta giorni esatti prenderà il via. Marco Giampaolo ha chiesto una punta che possa essere da subito titolare e da qui il grande sogno, molto complicato, è il ritorno di Patrki Schick dalla Roma. Eder, altro ex, è ora in Cina ma potrebbe rientrare in Italia: c'è pure il Cagliari sull'italo-brasiliano, mentre l'idea più facile è l'arrivo di Alberto Paloschi da una SPAL in cerca di ricambio in attacco. Tra le altre ipotesi scema quella di Dimitri Oberlin del Basilea perde posizioni in graduatoria, le mantiene invece il possibile prestito dall'Inter di Lautaro Martinez. In uscita, proprio nel reparto, Dawid Kownacki: Chievo Verona, Empoli e poi anche Fiorentina le ipotesi per il polacco. Rinnovato Dennis Praet, dunque blindato, è corte tra Italia ed Europa per Joachim Andersen. Da risolvere il rinnovo di contratto di Fabio Quagliarella, no a Luis Muriel per il suo status di extracomunitario.

Il sogno: Il ritorno di Patrik Schick

Il possibile colpo: Una punta per Giampaolo. La più 'semplice' è Alberto Paloschi

Il possibile addio: Dawid Kownacki in prestito