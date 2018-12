Il via al mercato invernale il 3 gennaio. Si chiude in anticipo, il 18 gennaio

Il Sassuolo, in vista del mercato di gennaio, punterà più a sfoltire la rosa che a regalare nuovi giocatori a mister De Zerbi. Anche se in caso di occasioni, specialmente a centrocampo, la società non si farà trovare impreparata.

Le uscite, dicevamo: chi appare certo dell'addio è Marcello Trotta che in Italia piace a Bologna e Chievo Verona. Ma pure Brignola potrebbe spingere per cercare un'altra soluzione: Atalanta, Empoli e Udinese sono opzioni che restano vive.

La società del presidente Squinzi vorrebbe trattenere Stefano Sensi, ma tutto dipenderà dalle offerte in arrivo. Il Milan, se non dovesse riuscire ad arrivare a Fabregas, potrebbe pensare seriamente a lui. Chiusura con Alessandro Matri: l'attaccante non è uno dei titolari di De Zerbi e se dovessero presentarsi proposte serie potrebbe decidere di cambiare aria. Su di lui oltre al Chievo c'è anche l'Empoli.

