© foto di Federico Gaetano

Il sogno Emiliano Rigoni s'infrange sulle dichiarazioni dell'entourage del calciatore. "Nessuna possibilità". Il giocatore non ha grande spazio all'Atalanta, è vero, ma la sensazione è che difficilmente sbarchi a Frosinone per giocare da titolare a gennaio. I ciociari dovranno intanto sfoltire una rosa forse troppo ampia e dove in troppi non trovano spazio: Stipe Perica, da titolare a riserva come Emil Hallfredsson. Forse Joaquin Ardaiz, che ha perso i galloni del 'giovane quasi titolare' da Andrea Pinamonti. Poi Paolo Sammarco e Danilo Soddimo, oltre a un portiere con Francesco Bardi o Alessandro Iacobucci verso l'addio. Occhio pure a Cristian Molinaro, chiuso ora da Andrea Beghetto: c'è la Salernitana. Stefano Capozucca è al lavoro per trovare una punta che si alterni a Ciofani, Campbell e Pinamonti (Mario Gavranovic della Dinamo Zagabria resta un'idea) e un trequartista. Occhio pure alla mediana: c'è l'occasione Zdravko Kuzkmanovic del Basilea. Poi Raffaele Palladino: svincolato, contatti in corso per un eventuale sbarco a Frosinone a gennaio.

Il sogno: Sfoltire e piazzare due colpi tra i titolari

Il possibile colpo: Raffaele Palladino, svincolato d'esperienza per l'attacco

Il possibile addio: Stipe Perica, da titolare a riserva