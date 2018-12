© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarà un gennaio di resistenza, per la SPAL. Dalle offerte e dagli assalti delle big per i gioielli della formazione estense. Su tutti Manuel Lazzari, che piace al Torino, al Napoli, alla Fiorentina. Sarà no categorico per gennaio e non partirà, ma il tourbillon di voci è scontato. Il Cagliari pensa a Jasmin Kurtic dopo il ko di Lucas Castro, dietro può partire Kevin Bonifazi che fa gola all'Udinese. Alberto Paloschi è in possibile uscita: c'è anche la Sampdoria, Sergio Floccari sembra invece diretto verso la Serie B. Il Newcastle è su Francesco Vicari, c'è poi il caso Federico Viviani che adesso è sul piede di partenza dopo le parole di Semplici e la risposta dell'agente. E in entrata? Dipende da quel che uscirà, da chi uscirà, da quanto ne partiranno. E soprattutto "se" lo faranno. Perché il dg Davide Vagnati non vuole mollare i suoi gioielli ma resistere.

Il sogno: Resistere alle offerte per Lazzari e per Kurtic

Il possibile colpo: Una punta: idea Mattia Destro

Il possibile addio: Alberto Paloschi in attacco