33 nomi per la nuova Italia: Di Biagio fa la rivoluzione sulla base del 4-3-3

In attesa di capire chi effettivamente sarà la guida del gruppo, il ct provvisorio Luigi Di Biagio studia la rinascita azzurra, una vera e propria ripartenza da cui la Nazionale italiana non sembra poter prescindere. Nei test con Argentina e Inghilterra, riferisce la Gazzetta dello Sport, di certo si vedrà una squadra nuova, impostata sul 4-3-3 caro al tecnico ex Under 21. Del vecchio ciclo non sembrano più interessare De Rossi, Candreva, Barzagli ed Eder. Recuperati Bonaventura e Parolo, oltre ovviamente a Chiellini e Bonucci, mentre Jorginho e Verratti non dovrebbero più essere messi in competizione diretta. Promozione definitiva per Spinazzola, Pellegrini, Barella, Verdi, Chiesa e Cristante, che dovrà però adattarsi a giocare mezzala, parecchi metri più indietro rispetto a quanto fa con l'Atalanta. Oltre alla questione Buffon, che dipende unicamente dalla volontà del portiere, c'è da valutare il reintegro di Balotelli, sotto osservazione per gli atteggiamenti extra-campo. Da chiarire a breve anche la posizione di chi è in età da Under 21, in ottica di un Europeo Under 19 che l'Italia è chiamata a onorare in quanto nazione ospitante.

Portiere: Buffon, Donnarumma, Perin.

Terzino destro: Florenzi, Conti, Zappacosta.

Terzino sinistro: Spinazzola, Calabria, De Sciglio.

Centrali: Bonucci, Caldara, Rugani, Chiellini, Romagnoli, Ferrari.

Mezzala destra: Pellegrini, Barella, Gagliardini.

Mezzala sinistra: Verratti, Cristante, Bonaventura.

Centrale: Jorginho, Parolo, Mandragora.

Attaccante di destra: Bernardeschi, Verdi, Berardi.

Attaccante di sinistra: Insigne, Chiesa, El Shaarawy.

Centravanti: Immobile, Balotelli, Belotti.