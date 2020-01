35 milioni per rivoluzionare il Napoli. E se Gattuso cambiasse modulo?

Il Napoli non lascia. Anzi, raddoppia. Sì perché fino a poche ore fa, nello specifico la tarda mattinata di ieri, il rischio che l’operazione Stanislav Lobotka col Celta Vigo potesse saltare era reale e concreta. E infatti il ds Giuntoli aveva virato con forza su Diego Demme del Lipsia. Un cambio di direzione netto e repentino che ha portato il club azzurro ad accelerare con i dirigenti del Lipsia per chiudere l’arrivo del mediano italo-tedesco. Che dietro il proprio nome nasconde amore e ammirazione del padre per il simbolo della Napoli calcistica, ovvero Maradona, e che nei piedi e nelle geometrie ha le caratteristiche adatte a colmare le lacune della rosa di Gattuso. Ma chi credeva che i due giocatori fossero alternativi, o l’uno o l’altro, si sbagliava di grosso. L’idea del Napoli, che intanto continua a lavorare ai fianchi l’entourage di Amrabat per trovare la quadra in vista del prossimo anno, è infatti quella di definire nel breve periodo anche l’operazione con i galiziani per Lobotka. E l’aumento della proposta a 21 milioni più bonus è segnale inequivocabile dell’intenzione di portare avanti il doppio binario, col Celta che a questo punto è quasi ‘costretto’ ad accettare l’offerta azzurra e ad assecondare la volontà del giocatore.

Quale modulo per il nuovo Napoli? L’idea di base non può che restare il 4-3-3. Con Demme e Lobotka che alternandosi potranno indossare i panni del regista della squadra liberando così Allan e Fabian da compiti non esattamente nelle loro corde. Ma guardando storia sportiva e qualità tecniche dei due prossimi rinforzi azzurri è immaginabile anche altro, rispetto al modulo di partenza. Perché se Gattuso decidesse di schierarli insieme e contemporaneamente, magari dopo alcune settimane di allenamenti, ecco che pensare ad un Napoli schierato col 4-2-3-1 non sarebbe affatto uno sbaglio. Con Demme-Lobotka come coppia di mediani davanti alla difesa (senza dimenticare Allan), Fabian Ruiz avanzato sulla trequarti, Callejon a destra e Insigne a sinistra. E Zielinski jolly buono per tutte le posizioni o quasi. I più critici diranno che capitan Insigne in quel modulo ha già dimostrato di non rendere al meglio. Ma a ben guardare gli ultimi mesi, che fosse 4-4-2 o 4-3-3, il rendimento del capitano azzurro non è stato particolarmente esplosivo. Idee e ragionamenti personali a parte, Gennaro Gattuso è stato accontentato e fin dalle prime battute di mercato avrà a disposizione i suoi due nuovi acquisti a centrocampo. Per una spesa complessiva, fra cartellini, bonus, annessi e connessi, che sfiorerà i 35 milioni di euro.