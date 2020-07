36 o 38? La polemica torna d'attualità, la Juve ribadisce: "Il nostro Scudetto, il numero 38"

vedi letture

36 o 38? Per la FIGC non ci sono dubbi, per la Juventus neanche. Lo Scudetto vinto ieri sera, infatti, fa tornare d'attualità il consueto dibattito. A livello ufficiale, data la revoca degli Scudetti nel 2005 e nel 2006, il conteggio della Federcalcio arriva a quota 36. La squadra bianconera, però, calcola anche i tricolori tolti da Calciopoli e lo ribadisce anche sul suo sito ufficiale: "Quello che è accaduto in questa stagione non lo dimenticheremo mai. Non lo dimenticheremo più.

Sono stati giorni di esultanze strozzate, di lacrime e sorrisi, di motori (mai) spenti e di una gran voglia di tornare a esultare. E ad abbracciarci.

E adesso siamo qui, in un giorno di fine luglio, a celebrare qualcosa che siamo dolcemente abituati a vincere: il nostro Scudetto, il numero 38.

Siamo abituati a celebrarlo, è vero, ma non certo così.

Non certo alla fine di una stagione così".