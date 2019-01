© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un buon avvio, poi pochi colpi battuti. Quattro gol e due assist, per conquistarsi il Barcellona: è questa la stagione di Kevin-Prince Boateng, a un passo dal trasferimento in blaugrana. Tornato in Italia dopo le esperienze a Las Palmas e Francoforte, il centrocampista ghanese ex Milan è stato impiegato da De Zerbi come falso nove nello schieramento tipo del suo Sassuolo. Ottimo avvio: tre gol nelle prime cinque giornate, a segno contro Cagliari, Genoa ed Empoli. Poi rendimento buono, non eccezionale. Con qualche infortunio: su venti giornate, KPB ne ha saltate sei. Una stagione fortunata, non da top club europeo. Eppure è lì che Boateng è diretto: al Barcellona, il massimo del massimo. Ha duttilità, fisico e qualità: forse non proprio all'altezza dei catalani, almeno non farà ombra alle stelle dell'attacco. Ha la sua nuova occasione in un grandissimo club, otto anni dopo la prima chiamata del Milan. Un po' all'improvviso, questa volta.