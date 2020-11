4 gol (ma 0 in Champions) e un giallo per aver sbirciato. Come sta andando Suarez all'Atletico

Al netto di quanto successo di contorno prima, durante e dopo, il passaggio di Luis Suarez all’Atletico Madrid è stato uno dei colpi dell’estate. Il Pistolero, cacciato senza troppi ringraziamenti dal Barcellona in nome del ringiovanimento della rosa, dopo il tira e molla mediatico e burocratico con la Juventus ha scelto l’Atletico Madrid per proseguire la sua carriera ad alti livelli. E oggi, dopo cira un mese e mezzo dal trasferimento in rojiblanco, possiamo già tracciare un primissimo bilancio della nuova avventura dell’uruguayano nella capitale spagnola.

Quando segna in Liga, l’Atletico vince - Si era presentato come meglio non poteva, Suarez ai suoi nuovi tifosi. 20’ all’esordio col Granda, 2 gol e 1 assist. Con annessi tanti rimpianti da parte della Juventus per quello che poteva essere. Tre giorni dopo l’esordio da titolare, nello 0-0 contro l’Huesca. Stesso risultato nella successiva gara col Villarreal. Quindi la pausa per le Nazionali, poi i gol contro Celta Vigo e Betis che hanno portato ai Colchoneros 6 punti. In Champions, invece, la storia è diversa, anche se in campo internazionale Suarez anche al Barça aveva dimostrato non pochi problemi, soprattutto in trasferta: 3 presenze, tutte dall’inizio, e zero gol. Con la “chicca” finale dell’ammonizione nell’ultima contro la Lokomotiv Mosca per aver sbirciato un po’ troppo da vicino il monitor del VAR in occasione del rigore in favore dei russi.