4 partite possono bastare. Fiducia a Solari, per il Real è un Zidane II

Il Real Madrid ha messo tutto sul piatto: "All in", per usare un termine caro al poker, su un tecnico con zero esperienza ma che in quattro partite e tre settimane ha saputo convincere tutti a Valdebebas. Santiago Solari è il presente e il futuro del Real Madrid, che riprova la mossa riuscita con discreto successo con Zidane: due anni e mezzo di contratto all'argentino, capace di ricostruire un Real Madrid vincente e spettacolare dalle macerie dell'era Lopetegui: 15 gol realizzati, appena 2 subiti, con quattro vittorie in quattro gare. Addirittura il miglior abbrivio dei 116 anni di storia delle merengues, nemmeno Zidane era riuscito a fare tanto subentrando a Benitez. Un annuncio ufficiale che arriva tre giorni dopo l'incontro tra Florentino Perez e Solari dopo la sfida di sabato scorso contro il Celta, in cui Madrid ha vinto 2-4. Di seguito le quattro gare ufficiali giocate dal Real Madrid sotto la gestione Solari:

Melilla-Real Madrid 0-4

Real Madrid-Valladolid 2-0

Viktoria Plzen-Real Madrid 0-5

Celta Vigo-Real Madrid 2-4