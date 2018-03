43' per il nuovo record. Buffon doppia Rossi e prova a superarsi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus, nonostante il pareggio di Ferrara contro la SPAL, ha tenuto ancora una volta la porta inviolata e alla ripresa del campionato, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, potrà superare il record di imbattibilità che le appartiene da due stagioni. Nel 2015/16 infatti Gigi Buffon riuscì a non subire reti per dieci giornate consecutive e sommando anche i minuti dell'undicesima e della dodicesima, quella contro la Sampdoria e quella contro il Torino dove prese gol da Cassano e Belotti, si arriva a un totale di 973 minuti, attuale primato per quel che riguarda la Serie A.

Il prossimo 31 marzo, giorno della gara dell'Allianz Stadium contro il Milan, il numero 1 bianconero avrà la possibilità di superare se stesso se riuscirà a mantenere inviolata la sua porta per i primi 43 minuti, visto che attualmente sono 931 quelli senza aver raccolto la palla dalla propria rete. Il precedente primato apparteneva proprio a un estremo difensore rossonero, visto che nella stagione 1993/94 Sebastiano Rossi si fermò a 929' e nella partita di sabato al Paolo Mazza Buffon lo ha battuto di nuovo, per la secondo volta in carriera.

Ancora due settimane e sapremo se la Serie A avrà un nuovo record da battere, ben lontano da quello mondiale, appartenente a Pereira de Matos che nella stagione 1993/93, con la maglia del Vasco da Gama, non prese gol per ben 1816 minuti.