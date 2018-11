45' di emozioni ed errori: Torino-Parma 1-2, gara più che mai aperta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Emozioni, giocate di qualità ma soprattutto errori: il primo tempo di Torino-Parma si è giocato sul filo dei nervi, all'insegna degli errori difensivi e di due fasi offensive che sembrano in grado di fare malissimo ad ogni affondo. Per il momento sono i gialloblù ad essere avanti, ma dopo il doppio vantaggio gli ospiti hanno rischiato tantissimo al cospetto della voglia di rimonta messa in campo dai granata.

L'ONDA GIALLOBLÚ - Passano sabito gli ospiti, sfruttando una difesa di casa molto distratta, che concede tre occasioni pericolosissime in appena otto minuti. Al quarto tentativo ecco il gol, con Nkoulou e Izzo che pasticciano in area su pressione di Gervinho, il quale raccoglie la palla vagante e beffa Sirigu sul primo palo. I granata si gettano a capofitto alla ricerca del pari, ma Belotti si divora un comodo 1-1 a un metro da Sepe, sparando alto da posizione regolarissima. Ma il Toro non c'è all'ennesimo affondo ducale, crolla: bell'azione corale dei crociati, con Gervinho che lancia la sovrapposizione di Gagliolo, cross al centro rasotezza e tocco immediato verso la porta di Inglese, da grande attaccante. Sirigu è battuto, per la seconda volta.

DENTRO ZAZA, ANZI NO - Mazzarri non ci sta e prova a scuotere una squadra troppo brutta per essere vera: Simone Zaza è la mossa per cercare di mettere in difficoltà il Parma, ma Baselli ferma tutto. Nel modo migliore possibile, per il Toro, con il gol che riapre la sfida: il centrocampista granata risolve una mischia accesasi davanti all'area di rigore ospite con un destro violento e preciso su cui Sepe non può davvero nulla. Per l'ex Valencia ancora panchina, cambio congelato. C'è spazio anche per un caso da moviola: Bastoni stacca di testa davanti all'area di rigore del Parma, la palla vaga e Gagliolo manca un facile rilancio, franando su De Silvestri lanciato a rete. Per Massa è tutto regolare, ma il replay desta parecchi dubbi.