5, 8 e 21 sulla ruota di Sassuolo. Del Piero prepara il conto, la birra la offre Caputo

Chi si aspettava un Sassuolo remissivo e senza motivazioni si è dovuto ricredere. Il Sassuolo di De Zerbi non concede sconti al Genoa di Nicola, in piena corsa per la salvezza, 'vendica' il ko polemico dell'andata e lancia un segnale ai naviganti per l'ottavo posto. Cinque, otto e ventuno i numeri per il tris neroverde, usciti tutti sulla ruota di Sassuolo. Cinque come i gol rifilati al Genoa nella serata di ieri al Mapei Stadium, in una gara senza storie. Non che il Genoa non ci abbia provato ma i rossoblù non hanno mai convinto, rendendosi pericolosi principalmente con il solito Pandev e poi con Favilli (traversa) nei minuti finali.

Il redivivo Tra(tt)oré, che non segnava da dicembre, dalla gara con il Napoli, un girone fa (primo gol nel ritorno) e nel 2020 per lui, poi Berardi con una perla, doppietta di Caputo e gol del classe 2000 Raspadori. Il 66,3% di possesso palla nel primo tempo, in totale il 54,4%, una grande prova della formazione di De Zerbi che vuole chiudere all'8° posto questo campionato. Dopo le big c'è il Sassuolo. I neroverdi, con una grande rimonta partita dopo il lockdown (ma chi segue le sorti della formazione neroverde aveva già visto dei miglioramenti e una squadra con una chiara fisionomia ben prima della sosta forzata del campionato) vogliono chiudere in bellezza, lanciando magari uno sprint in vista della nuova stagione.

Molto però dipenderà anche dal calciomercato, tra entrate e uscite. Nel frattempo però è giusto pensare all'attuale stagione, alla prossima partita con l'Udinese che può valere un prestigioso secondo posto (secondo miglior risultato di sempre della storia neroverde). Ed è giusto celebrare anche Ciccio Caputo, uno dei leader, insieme al sottovalutato Domenico Berardi. Ciccio si è superato, realizzando 21 gol in Serie A. Aveva una scommessa aperta con il suo idolo Del Piero. I 20 gol sono stati raggiunti e superati. Ora non resta che attendere l'invito a cena di Alex. Ciccio porta la birra.