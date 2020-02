vedi letture

-5 alla Champions: il calendario degli ottavi. Atalanta prima italiana a giocare

Tra meno di una settimana si parte. Il 18 febbraio via agli ottavi di finale di Champions League. L'Atalanta sarà la prima a scendere in campo, il 19 in casa contro il Valencia. Il Napoli, ieri in campo in Tim Cup a San Siro, in casa contro il Barcellona il 25. Un giorno più tardi la Juventus contro il Lione che stasera ha giocato in Coppa di Francia.

Il calendario

18 febbraio 2020

Borussia Dortmund-PSG

Atletico Madrid-Liverpool

19 febbraio 2020

Atalanta-Valencia

Tottenham-RB Lipsia

25 febbraio 2020

Chelsea-Bayern Monaco

Napoli-Barcellona

26 febbraio 2020

Real Madrid-Manchester City

Lione-Juventus

10 marzo 2020

Valencia-Atalanta

RB Lipsia-Tottenham

11 marzo 2020

PSG-Borussia Dortmund

Liverpool-Atletico Madrid

17 marzo 2020

Manchester City-Real Madrid

Juventus-Olympique Lione

18 marzo 2020

Bayern Monaco-Chelsea

Barcellona-Napoli

Quarti di finale

Sorteggio: 20 marzo

Andata: 7/8 aprile

Ritorno: 14/15 aprile

Semifinali

Sorteggio: 20 marzo

Andata: 28/29 aprile

Ritorno: 5/6 maggio

Finale

Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul: 30 maggio