5 gare senza vittorie. SPAL, il coro dei tifosi anticipa la reazione

Risultato finale: SPAL-Empoli 2-2 - 5’ Kurtic (S), 24’ Caputo (E), 43’ Krunic (E), 67’ Kurtic (S)

Due pareggi e tre sconfitte. Questo il recente ruolino di marcia della SPAL, senza vittorie dal 20 ottobre ma capace di rialzarsi a metà contro l’Empoli. La formazione di Leonardo Semplici ha sfiorato un nuovo ko quest’oggi, di fronte il proprio pubblico che aveva inizialmente applaudito la squadra estense. Almeno fino all’1-2 subito poco prima dell’intervallo, quando una parte di sostenitori ha intonato il coro “Fuori i c...” all’indirizzo della squadra spallina. Un appello raccolto nel corso dell’intervallo, nonostante l’espulsione di Cionek arrivata al 3’ della ripresa. La formazione di Semplici ha risposto alla grande, ha tirato fuori gli attributi e conquistato un punto d’oro, per come si era messa la situazione. Ma la vittoria non può mancare ancora a lungo: la trasferta di Marassi del prossimo turno contro il Genoa rappresenta un altro esame importante per la SPAL. Ma, forse, anche per Semplici.