Il Torino cade in casa contro la Lazio, altra sconfitta per i granata nonostante prestazioni comunque positive. Al termine della sfida odierna il tecnico Ignazio Abate ha parlato in conferenza stampa anche della propria posizione, svelando di aver avuto un confronto sia con il presidente Urbano Cairo che con il direttore dell'area tecnica, Gianluca Petrachi.

Le parole di Abate sul suo futuro

Si è confrontato con la società? Sente la fiducia?

"Assolutamente...Mi sono confrontato con presidente e direttore, avverto fiducia. E non ci si può soffermare sui risultati: abbiamo iniziato un percorso nuovo, siamo in crescendo e vedo prospettive importanti. Serve visione su cosa vorremo essere in futuro, altrimenti se ci si basa sui risultati immediati può essere una lettura ma si costruisce poco".

E' una delle migliori prestazioni?

"Faccio fatica a dire qualcosa alla mia squadra. Abbiamo giocato a viso aperto con la capolista, poi indubbiamente dovevamo metterci maggiore maturità. Abbiamo preso gol su corner, dovevamo chiudere 0-0 il primo tempo. Siamo rimasti in piedi e ce la siamo giocata, sono soddisfatto della prestazione. Non raccogliamo punti, ci porta un po' di sconforto ma siamo una squadra viva e vedo la luce in fondo. Forse con il Lecce è stata la peggiore dell'ultimo periodo, ma abbiamo creato tre grandi occasioni: non dobbiamo buttarci negatività addosso, prima o poi la ruota gira".

Il risultato è ancora negativo...

"Finché la squadra crea palle gol così, è difficile chiedere di più...Serve più cinismo. Non è questione di qualità in giocatori che hanno sempre segnato, bisogna credere in ciò che si fa".