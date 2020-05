5 sostituzioni e possibilità di riprendere i campionati senza VAR. Le 2 svolte storiche dell'IFAB

vedi letture

Importanti decisioni nella giornata di ieri da parte della IFAB: nel corso della riunione è infatti stato deciso come le squadre, alla ripresa dei campionati, avranno a disposizione 5 sostituzioni e non 3 come è stato fino ad oggi. Una svolta epocale, così suddivisa nei suoi tratti specifici:

- Le due squadre possono usare effettuare un massimo di cinque sostituzioni.

- Per evitare il più possibile le interruzioni durante i 90 minuti, ogni squadra avrà tre opportunità di effettuare le cinque sostituzioni (quindi due saranno doppie se gli allenatori vorrebbero effettuarle tutte), che potranno anche essere effettuate durante l'intervallo.

- Se entrambe le squadre effettuano una sostituzione contemporaneamente, verrà sottratta un'opportunità di sostituzione a ciascuna di esse.

Se le regole della competizione prevedono un'ulteriore sostituzione durante i tempi supplementari (coppe europee), le due squadre avranno quindi un totale di sei sostituzioni.

Nell’incontro, inoltre, si è deciso che le varie federazioni avranno piena discrezionalità sull’utilizzo del VAR una volta ripresi i campionati. Coloro che lo reputeranno opportuno (magari per una questioni di costi organizzativi), insomma, avranno la possibilità di non utilizzare l’aiuto tecnologico.