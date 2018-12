© foto di www.imagephotoagency.it

La vittoria contro la Sampdoria non fa notizia, in casa Juventus. Seppur arrivata non senza difficoltà, perché i bianconeri al 45’ erano sull’1-1 e nel finale hanno incassato il 2-2, poi annullato dal VAR. Il 2018 bianconero si chiude però col botto, perché la formazione di Max Allegri continua a infrangere ogni record. 53 punti al termine del girone di andata, mai nessuna squadra aveva fatto meglio di quella bianconera targata 2018-19.

Il 2018 ha visto però la Juve di Allegri conquistare ben 101 punti. Trentotto gare giocate nell’anno che a breve ci saluterà, con 32 vittorie, 5 pari e appena una sconfitta. Quella dello scorso aprile all’Allianz Stadium contro il Napoli, arrivata nel finale visto il colpo di testa di Koulibaly. Allora il dubbio nasce spontaneo: siamo di fronte alla miglior Juventus di sempre? Probabilmente in Italia sì, per fugare ogni dubbio sarà necessario attendere la fine della stagione in corso. La conquista della Champions League, con un Cristiano Ronaldo in più, potrebbe risolvere questo dilemma.