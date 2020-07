6-0 al Brescia: l'ultima goleada nerazzurra fu il 7-1 del 2017... All'Atalanta di Gasperini

Un 6-0 netto quello con cui l'Inter ha steso oggi il Brescia: una vera e propria goleada, l'ultima volta in cui la formazione nerazzurra ha segnato 6 o più gol in Serie A risale al 12 marzo 2017. 7-1 all'Atalanta, anche in quel caso segnò Roberto Gagliardini oltre alle triplette di Ever Banega e Mauro Icardi. In campo oggi e allora Antonio Candreva, Danilo D'Ambrosio e Samir Handanovic. Per gli orobici segnò Remo Freuler.