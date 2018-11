6 punti fatti e 12 in palio: a Capodanno il destino del Frosinone

© foto di Federico Gaetano

Un mese e mezzo, qualcosa in più, e il Frosinone saprà che tipo di campionato disputerà: il calendario dei ciociari, che fino a qui hanno raccolto tre pareggi e un successo, tutti contro squadre di pari livello, metterà infatti di fronte la squadra di Longo ad altri tre scontri diretti, che potrebbero diventare quattro considerando il Sassuolo non ancora maturo per le posizioni di classifica in cui attualmente versa. Ovviamente, nulla vieta ai gialloazzurri di fare risultato contro Fiorentina, Inter, Napoli e Milan (le big che incontrerà da qui alla fine del 2018, ndr) ma la tendenza delle prime undici partite racconta di una squadra che sa mettere in crisi le dirette concorrenti e che fa terribilmente fatica a rimanere in partita contro le formazione di lignaggio superiore.

La gara contro il Parma, dopo il successo colto a Ferrara, dice questo, o meglio lo conferma. Dopo tre scontri diretti e cinque punti conquistati, la squadra di Longo può guardare al futuro con un pizzico di ottimismo, con l'obiettivo di rimanere attaccata al treno salvezza almeno fino a gennaio, quando la società potrà intervenire con qualche innesto mirato in grado di mantenere il Frosinone competitivo fino alla fine, a giocarsi la permanenza in Serie A. Di seguito il calendario dei ciociari da qui a Capodanno:

Frosinone-Fiorentina

Inter-Frosinone

Frosinone-Cagliari

Napoli-Frosinone

Frosinone-Sassuolo

Udinese-Frosinone

Frosinone-Milan

ChievoVerona-Frosinone