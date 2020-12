6 su 7, anche il Napoli va avanti: 1-1 con la Real Sociedad. Gol di Zielinski e Willian José

Dopo Milan, Roma, Juventus, Lazio e Atalanta, anche il Napoli supera la fase a gironi e stacca il pass per i sedicesimi finali di Europa League. L'ha fatto questa sera contro la Real Sociedad, nella prima partita nello stadio Diego Armando Maradona. L'ha fatto grazie a un gol realizzato al 35esimo da Piotr Zielinski, trequartista polacco che si conferma - in questo momento - l'uomo più in forma dei partenopei. La partita è finita 1-1, col gol di Willian José allo scadere che ha dato al match, probabilmente, la sua dimensione più giusta

La partita non è stata facile, complicata come quella di San Sebastian. Forse anche di più perché stasera sul terreno di gioco c'era Willian José, il migliore tra i ragazzi di Alguacil. Il 29enne brasiliano ogni volta che ha avuto spazio ha creato grattacapi alla difesa avversaria. Le occasioni agli ospiti non sono mancate. Nel primo quarto di partita la Real Sociedad ha fatto il bello e il cattivo tempo e al 19esimo è arrivata l'occasione più importante: Willian José su un lancio dalle retrovie è andato via a Maksimovic e ha messo tutto solo dinanzi alla porta Portu, che da due passi e senza alcuna opposizione s'è divorato un gol clamoroso.

Il Napoli fino a quel momento ha faticato a capire la partita. Poi pian piano ha preso il controllo del match e prima della rete di Zielinski già con Bakayoko aveva dimostrato di poter essere pericoloso sugli sviluppi di un corner. Il centrocampista francese - autore comunque di una buona frazione - in questo periodo non è però ispirato come Zielinski: dopo le eccellenti prestazioni contro Roma e Crotone, il centrocampista polacco ha segnato un gol molto importante in chiave qualificazione e il primo storico gol nello stadio Diego Armando Maradona.

Diverso il secondo tempo. Pur provando ad attaccare, la Real Sociedad è infatti risultata meno pericolosa: meglio organizzata la difesa del Napoli, che non ha mai lasciato agli ospiti gli spazi necessari per mettere in difficoltà Ospina. L'unico guizzo è arrivato solo a tempo scaduto ed è risultato quello decisivo: su un cross dalla sinistra, Ghoulam ha di fatto accomodato il pallone per Willian José che da ottima posizione non ha sbagliato.

Con questo pareggio, il Napoli vince il gruppo F con 11 punti in sei partite: al secondo posto la Real Sociedad, anche in virtù della sconfitta dell'AZ Alkmaar sul campo del Rijeka.