© foto di Federico De Luca

Il Milan fa muro e non si sposta. No all'addio di Gianluigi Donnarumma, no al Paris Saint-Germain a meno che... Tutto ha un prezzo, tutti ce l'hanno, soprattutto nel calcio. Tuttosport spiega che Leonardo, uomo mercato dei parigini, ha messo Gigio in testa alla lista dei desideri ma che il Milan non lo fa partire per meno di 60 milioni di euro più bonus. Blindato, a meno di... No ad Alphonse Areola come contropartita, no a proposte inferiori.