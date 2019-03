© foto di Insidefoto/Image Sport

A una settimana dalla sfida contro l'Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, la Juventus sul suo profilo 'twitter' ha pubblicato un video motivazionale. Immagini per caricare tifosi e giocatori in vista del match dell'Allianz Stadium in cui i campioni d'Italia saranno chiamati a ribaltare il 2-0 dell'andata. "Get ready to come back", il messaggio della Juventus che nel video rincara la dose: "Alcune notti cullano i sogni, se ti prepari a viverle".