7° gol di Quagliarella: unico giocatore ad aver raggiunto questa cifra negli ultimi 7 campionati

Non è servito alla squadra il gol di Fabio Quagliarella segnato oggi in Sampdoria-Sassuolo, finita 3-2 per i blucerchiati. L'attaccante e capitano dei liguri, con questa rete, che è la settima in stagione, è l'unico giocatore capace di raggiungere tale cifra in tutte le ultime sette stagioni. A riportarlo è OptaPaolo su Twitter.