70 milioni gettati al vento?

Fonte: Dal nostro inviato a Madrid

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una delle cose che ha stupito maggiormente nella notte del Bernabeu è stata la prestazione di Nzonzi. Arrivato dopo settimane di corteggiamento per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, contro il Real Madrid è stato il peggiore in campo senza appelli, fornendo una prestazione modesta sia sul piano qualititativo sia su quello fisico. Il campione del mondo in carica non è stato all'altezza della medaglia d'oro ottenuta, seppur da riserva, nella spedizione in Russia. Un giocatore che non pare tagliato per i quadri tattici di Di Francesco e che difficilmente potrà prendere, almeno per il momento, il posto di una certezza come era Strootman.

Ma non ha deluso solo il francese. Un altro assegno pesantissimo fu staccato l'anno scorso per rilevare Patrick Schick dalla Sampdoria e ancora siamo in attesa di capire il perché. L'attaccante ceco non ha più mostrato quelle qualità che avevano attratto gli interessi di mezza Europa e sicuramente non ha ancora giustificato i 42 milioni investiti nel 2017 dal presidente Pallotta. Quando è subentrato allo stesso Nzonzi per mettersi alle spalle di Dzeko, l'unica cosa che è riuscito a fare è stata quella di sparare alle stelle una delle poche occasioni create nella ripresa dai compagni di squadra. Poco per uno che doveva insidiare il posto dell'ex attaccante del Manchester City.

In soldoni: 70 milioni spesi male o comunque spesi in modo decisamente rivedibile, soprattutto per la politica di cessioni eccellenti e investimenti che un domani portino proventi come quella che sta attuando il club romanista. Schick ha dalla sua la giovane età che potrà portarlo al rilancio, Nzonzi nemmeno quella. Servirà tutte le intuizioni possibili da parte di mister Di Francesco affinché questi soldi non debbano essere considerati come gettati al vento. E Monchi dovrà prima o poi spiegare il perché ha dovuto rivoluzionare il centrocampo per puntare su giocatori come il francese, ma anche Pastore, che tutto sembrano tranne che adatti ai piani del proprio tecnico.