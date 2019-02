8 gare senza vittoria. Margine azzerato, l'Empoli non può più sbagliare

Lazio-Empoli 1-0 (42' Caicedo)

L'effetto Beppe Iachini, dopo 12 partite dal suo arrivo sulla panchina dell'Empoli, sembra essere svanito. Il tecnico ascolano aveva sorpreso tutti nelle sue prime settimane al Castellani per i risultati portati a casa: nelle prime 4 gare del post Andrezzoli infatti l'Empoli aveva centrato 3 vittorie ed un pareggio che avevano allontanato la zona calda e soprattutto fatto pensare ad una squadra in grado di raggiungere la salvezza con qualche giornata di anticipo.

La storia recente però racconta altro: nelle 4 partite successive al filotto positivo ecco 4 sconfitte, quindi i pareggi con Cagliari e Chievo intervallati dal ko interno col Genoa. E oggi, come già detto, la sconfitta (che pur ci può stare) sul campo della Lazio che porta a 8 le partite consecutive senza successo. Un trend preoccupante che ha ributtato la squadra in piena bagarre, col redivivo Bologna di Mihajlovic che resta distante un punto ma con una partita in più da giocare. Ed in attesa degli scontri diretti (il primo col Frosinone a metà marzo) la sfida casalinga di domenica contro il Sassuolo rischia già di diventare uno spartiacque decisivo della stagione.