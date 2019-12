Fonte: dall'inviato a Milano

“Voglio un San Siro pieno. Ci aspettiamo tanta energia positiva, da tutti i settori, in qualunque momento”. Una richiesta precisa e diretta al cuore del popolo nerazzurro, quella fatta da Antonio Conte nelle ore precedenti la decisiva sfida col Barcellona. I blaugrana hanno calato la maschera e fatto capire come per loro, la gara di San Siro, non sarà niente di speciale. Logico, per una squadra già qualificata come prima e che nei prossimi giorni avrà due sfide decisive in Liga. Ma l’Inter, invece, si gioca tutto. In credibilità, ambizione, entusiasmo e perché no introiti per fare (ancora più) mercato a gennaio.

San Siro c’è - Saranno oltre 72mila i tifosi presenti sulle tribune di San Siro (poco più di 1000 i catalani): un numero che farà certamente felice Conte che ha visto risponderepositivamente al suo appello, ma pure la società. Sì perché questa sera, con poco meno di 8 milioni di euro di incasso, l’Inter batterà il record precedente di qualche settimana fa (la partita contro la Juve fruttò circa 6,5 milioni di euro) stabilendo un nuovo particolare primato al botteghino.