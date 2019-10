8 milioni per 45 minuti. La storia di Krunic al Milan, con il mercato in vista

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Appena 45 minuti. Questo il triste bottino di Rade Krunic in questa stagione con la maglia del Milan. Ed il minutaggio in rossonero potrebbe non aumentare, visto che il giocatore potrebbe già cambiare casacca durante il mercato di gennaio. Come raccolto da TMW infatti, per Krunic si aprono le porte del prestito, con il Genoa pronto a prelevare il giocatore in prestito, per la gioia di Andreazzoli, tecnico che lo conosce benissimo avendolo allenato ad Empoli.

Eppure il nuovo Milan targato Maldini-Boban in estate aveva investito molto per il bosniaco classe '93: 8 milioni di euro più bonus, un'offerta che aveva permesso al Milan di battere l'agguerrita concorrenza dei tanti club che lo avevano messo nel mirino, viste le ottime stagioni disputate in toscana.

Poi l'arrivo al Milan e tanta, troppa, panchina. Krunic è sceso in campo per appena 45 minuti, nel secondo tempo della sfida di San Siro contro la Fiorentina, con i viola che si sono imposti 3-1 al termine di una gara dominata dal primo all'ultimo minuto.

Adesso Krunic spera che le cose possano cambiare con l'arrivo di Pioli in panchina, ma se così non fosse il mercato di gennaio potrebbe diventare la soluzione al problema, sia per Krunic che per il Milan. Il giocatore potrebbe tornare a giocare con continuità e dimostrare il suo valore, in modo che il suo cartellino non si svaluti ulteriormente.