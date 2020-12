8 retrocesse in Europa League: Man United, Ajax e Shakhtar teste di serie. La Roma le eviterà

Lunedì 14 dicembre a Nyon (Svizzera) presso la Casa del Calcio Europeo andrà in scena il sorteggio (ore 13) dei sedicesimi di finale di Europa League. 32 squadre, 8 di esse retrocesse dalla Champions League. Le squadre verranno suddivise in due urne, con le 12 vincenti dei gironi e le quattro migliori terze dei gironi di UEFA Champions League designate come teste di serie. Le teste di serie giocano in casa il ritorno. Nessuna squadra può affrontare un club del proprio girone di UEFA Europa League o una della stessa federazione.

Queste le date:

Andata: 18 febbraio

Ritorno: 25marzo

Qualificate, posizione da confermare

Anversa (Belgio)

Bayer Leverkusen (Germania)

Benfica (Portogallo)

Braga (Portogallo)

Granada (Spagna)

Leicester (Inghilterra)

Lille (Francia)

Milan (Italia)

PSV Eindhoven (Olanda)

Rangers (Scozia)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Tottenham (Inghilterra)

Teste di serie

Ajax (Olanda)*

Arsenal (Inghilterra)

Brugge (Belgio)*

Dinamo Zagabria (Croazia)

Hoffenheim (Germania)

Manchester United (Inghilterra)*

Roma (Italia)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)*

Villarreal (Spagna)

7 vincitrici dei gironi da confermare

Non teste di serie

Dynamo Kiev (Ucraina)*

Krasnodar (Russia)*

Olympiacos (Grecia)*

Salisburgo (Austria)*

Stella Rossa (Serbia)

11 seconde da confermare

* retrocesse dalla Champions