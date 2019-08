9 a Lukaku, altro sgarbo a Icardi. La strategia non cambia, faida continua

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La 9 alle 9. Sulle spalle di Romelu Lukaku. L'Inter ha annunciato questa mattina il numero di maglia del centravanti belga. Un nuovo schiaffo a Mauro Icardi, sei mesi dopo aver tolto all'argentino la fascia da capitano e averlo messo ai margini del progetto. Sia con Spalletti che con Conte. Nonostante Maurito abbia sempre ribadito la sua volontà di rimanere alla Pinetina, per l'Inter nulla cambia, i messaggi restano chiari e non troppo velati.

Non cambia neanche la strategia mediatica. Nei giorni scorsi, alcune foto di un Icardi sorridente e integrato nel gruppo avevano fatto pensare che Marotta & Co avessero cambiato i propri piani, almeno a livello mediatico. Per evitare ulteriori svalutazioni di un giocatore la cui quotazione è già crollata in modo verticale nel giro di pochi mesi. Non è così, a quanto pare: assegnare il 9 a Lukaku era inevitabile, ma non è certo una mossa che addolcirà i rapporti con Icardi o Wanda. Né che darà un ulteriore sprint alla forza contrattuale dell'Inter.

Tutti sanno che Icardi è in partenza. Da tempo, ora è anche sfumato lo spiraglio Premier League e il numero di potenziali destinazioni si assottiglia ulteriormente. Resta avanti la Juventus, soprattutto nell'intenzioni del bomber di Rosario, col Napoli come principale concorrente. Come reagirà l'ex 9 al nuovo sgarbo? È la vera domanda, a questo punto: finora, Icardi non ha mai vacillato. Restare all'Inter senza giocare sarebbe un problema, ma congelare un patrimonio che appena un anno fa valeva 100 milioni sarebbe un guaio ancora più grosso per la società. E l'impressione è che, un dispetto dopo l'altro, a perderci finora siano stati tanto Icardi quanto l'Inter.