© foto di Insidefoto/Image Sport

Un punto in più del Tottenham. Si riassume così il sogno ottavi di finale Champions per l'Inter di Luciano Spalletti che dopo le prime due vittorie ha perso due gare e pareggiato a San Siro contro il Barcellona. Non dipende solo da Mauro Icardi & co, dunque. Perché anche in caso di vittoria contro il PSV Eindhoven, i nerazzurri dovranno attendere il risultato della gara del Camp Nou. Il Barça è già qualificato agli ottavi come primo nel girone e, nonostante le rassicurazioni fatte dai giocatori Blaugrana, c'è il timore che la voglia e le motivazioni della formazione di Pochettino possano avere la meglio contro i catalani.

Ultima giornata

Barcellona-Tottenham

Inter-PSV Eindhoven

La classifica

Barcellona 13

Tottenham 7

Inter 7

PSV Eindhoven 1