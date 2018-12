© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Manca soltanto un verdetto nel Gruppo D della Champions League che pareva quello più equilibrato e che invece ha dato delle chiare gerarchie. Il Porto ha chiuso come primo classificato e la sfida di Istanbul, contro il Galatasaray, è ben più che ininfluente. Lo Schalke 04 è già secondo ma vorrà certamente rifarsi dopo il ko nel derby della Ruhr contro il Bayern Monaco. Da decidere solo la terza piazza: la Lokomotiv Mosca dovrà vincere in Germania e sperare che il Gala non faccia lo stesso in casa contro il Porto per effettuare il sorpasso.

Ultima giornata

Galatasaray-Porto

Schalke 04-Lokomotiv Mosca

La classifica

Porto 13

Schalke 04 8

Galatasaray 4

Lokomotiv Mosca 3