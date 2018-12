Scenari ben più che definito nel Gruppo E di Champions League, anche se il primato (almeno teoricamente) è un discorso ancora aperto. Bayern Monaco e Ajax accedono agli ottavi di finale: lo scontro diretto della Johann Cruijff Arena servirà a determinare chi lo farà da primo della classe. Ovviamente, ai padroni di casa servirebbe una vittoria e niente di diverso. Discorso chiuso anche per il terzo posto: l'AEK fa visita al Benfica con l'obiettivo di non chiudere il girone a zero, ma in Europa League vanno i lusitani.

Ultima giornata

Ajax-Bayern Monaco

Benfica-AEK Atene

La classifica

Bayern Monaco 13

Ajax 11

Benfica 4

AEK Atene 0