© foto di Imago/Image Sport

A sorpresa, il Manchester City, pur avendo già staccato il pass per gli ottavi, non ha stravinto il girone. E dovrà ospitare l'Hoffenheim con l'imperativo di conquistare almeno un pareggio. Missione non impossibile, va detto, per i ragazzi di Guardiola. Però con una sconfitta all'Etihad e una contestuale vittoria del Lione in Ucraina, sarebbero i francesi a passare agli ottavi come primi del raggruppamento. Il Lione deve però stare anche attento: perdendo contro lo Shakhtar la beffa sarebbe servita.

Ultima giornata

Shakhtar Donetsk-Olympique Lione

Manchester City-Hoffenheim

La classifica

Manchester City 10

Olympique Lione 7

Shakhtar Donetsk 5

Hoffenheim 3