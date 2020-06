90 milioni di incassi mancati per la Serie A: la Juve perde 26 milioni senza tifosi

90 milioni di euro di incassi persi. Il Corriere dello Sport calcola tutti gli ingaggi che le società di Serie A non avranno per gli stadi a porte chiuse. Si va dai 26 milioni che non incasserà la regina, la Juventus, fino al milione circa del Sassuolo. Cifre che graveranno sui conti dei club, diciannove poiché il Brescia non comunica le cifre sugli introiti da botteghino. Ogni squadra deve giocare ancora dalle 5 alle 8 gare in casa: la Juventus avrebbe potuto pagare il 68% dello stipendio di Cristiano Ronaldo, l'Inter in pratica il cartellino di Christian Eriksen.