90 minuti di panchina per Dzeko, Fonseca: "Settimana molto particolare, ho scelto di preservarlo"

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, svicola l'argomento Dzeko nella sua intervista post-partita ai microfoni di DAZN: "Non sappiamo se con Dzeko avremmo segnato, ma nel primo tempo abbiamo avuto 4-5 occasioni importanti, ma non le abbiamo sfruttate. E' stata una settimana molto difficile per Edin, ho fatto questa scelta per preservarlo. Con che maglia giocherà Roma-Juve? Vedremo...", le parole del lusitano dopo il pari senza reti di Verona.

A breve l'intervista integrale su TMW.