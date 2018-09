96 milioni fuori dalla lista Champions

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il fair play finanziario, certo, ma anche un discreto budget gettato al vento. La lista presentata oggi dall'Inter certifica gli errori in fase di mercato, soprattutto per l'ingaggio di tre calciatori che, alla fine, sono lasciati fuori a causa proprio del "restringimento" della rosa a causa dello sforamento del FFP.

Il primo nome è quello di Joao Mario, 40 milioni di euro e il tentativo di cederlo fino alla fine, senza riuscirci. Iscritto a bilancio ancora per 24 milioni, nella passata stagione al West Ham non ha dato dimostrazione di valere i soldi spesi. Poi c'è Dalbert, titolare nella sciagurata trasferta con il Sassuolo, protagonista negativo pure con il Torino nel pari di San Siro. Per lui 28 milioni finiti in direzione Costa Azzurra, al Nizza.

Il nome che fa più rumore, però, è quello di Roberto Gagliardini, nazionale italiano, anche per lui 28 milioni nella più vicina Bergamo. È l'esclusione più dolorosa, ma nel gioco delle coppie era anche quella più "intelligente", perché uno fra lui e Vecino doveva rimanere fuori. Quindi sono 96 i milioni in "tribuna" già in partenza, per l'Inter. Non certo pochi.