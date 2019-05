A Berardi risponde Zapata: al 45' Atalanta-Sassuolo 1-1. Rissa finale

© foto di www.imagephotoagency.it

Atalanta e Sassuolo vanno al riposo sul risultato di 1-1, grazie ai gol di Berardi e Zapata, in una gara che non sembra di fine stagione.

La tensione è palpabile per l’Atalanta, sebbene il cannone di Freuler si scaldi dopo tre minuti, con una botta da fuori che sibila oltre il palo di Pegolo per qualche centimetro. I neroverdi, oggi in tenuta bianca, giocano senza un centravanti di ruolo, con Berardi che va a comporre una strana coppia con Boga. Gomez invece galleggia sempre nella zona del regista, lasciando a Ilicic e Zapata il compito di tenere in apprensione la difesa. Pegolo, arrugginito dai mesi in panchina, risponde alla bell’e meglio su un cross di Ilicic, poi sul conseguente diagonale del Papu. Il Sassuolo esce raramente dalla sua trequarti, schiacciato dagli avversari. Quando lo fa, però, è già 0-1: contropiede perfetto dei biancoverdi che arrivano in area con tre passaggi, Berardi a rimorchio firma lo 0-1 alla prima sortita. I nerazzurri spingono, Zapata va via ma Ilicic non arriva all’appuntamento, con il pareggio, mentre Gomez viene murato da Demiral.

Il pari arriva al 35’, su azione d’angolo, con Zapata che approfitta di una deviazione a prolungare, salvo poi entrare in porta con il pallone per l’1-1. Il Sassuolo si sveglia e va a un passo dal raddoppio prima con Boga, poi con Berardi - sempre servito da un ottimo Duncan - che sparacchia su Masiello. L'atteggiamento degli emiliani è tutt'altro che arrendevole, al di là del diagonale del solito Gomez che va fuori di un niente, più quello di Gosens ben più largo.

Al termine della frazione, a testimonianza della tensione che si respira in campo, si scaldano gli animi con diversi giocatori che entrano in contatto. A farne le spese è Berardi, espulso dall'arbitro Doveri dopo il parapiglia. Contestualmente ammoniti anche Magnanelli e De Roon.