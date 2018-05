A Bola: "Sergio Conçeiçao, il desiderato. Inter e Lazio su di lui"

"Il desiderato" è il titolo scelto dal quotidiano portoghese A Bola oggi in edicola in riferimento a Sergio Conçeiçao. Il tecnico del Porto ha portato i suoi al titolo interrompendo un dominio del Benfica durato 4 stagioni. In prima pagina si legge come Inter e Lazio, squadre dove Conçeiçao ha peraltro giocato, siano interessate a lui. A queste si aggiunge lo Shakhtar Donetsk, attualmente allenato da un altro tecnico lusitano come Paulo Fonseca.