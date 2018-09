A Bologna si stava meglio quando si stava peggio

BOLOGNA-INTER 0-1 (67' Nainggolan, 82' Candreva, 85' Perisic)

© foto di www.imagephotoagency.it

Profondo rossoblù. Il Bologna parte con un punto e zero gol nelle prime tre giornate di campionato. Soprattutto, senza gioco: oggi di fronte vi era l'Inter, non l'ultima arrivata. Ma i felsinei, pur avendo retto per un'ora, sono scomparsi proprio quando c'era da dimostrare qualcosa. Complici le scelte di Inzaghi, che non ha letto benissimo il finale di gara e ha offerto all'Inter gli spazi che all'Inter servivano. Ma è innegabile che la qualità della rosa si sia abbassata.

L'anno scorso, da quelle parti, inventava un certo Simone Verdi. Che, di fatto, non è stato sostituito: in attacco sono arrivati giocatori come Santander e Falcinelli, fin troppo simili a Mattia Destro. Per la cronaca, il centravanti marchigiano è stato accolto dal Renato Dall'Ara con un'autentica ovazione, a dispetto di tutte le cronache che hanno raccontato di un rapporto conflittuale con la piazza. Si stava meglio quando si stava peggio, verrebbe da dire. Almeno, è un modo di provare a riassumere il sentimento del tifoso bolognese, per come possiamo immaginarlo. È andato via Verdi, e non è stato sostituto: baricentro qualitativo abbassato a centrocampo, tra i piedi di Pulgar, che sarà pure uomo d'ordine ma non certo fantasia. E, se l'era di Donadoni non è stata caratterizzata da un gioco sempre frizzante, è difficile immaginare tifosi divertiti, con zero gol in tre partite.