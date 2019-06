A Bologna splende la stella di Waldschmidt. Ora la sfida a Ceballos

© foto di www.imagephotoagency.it

Doveva essere l'Europeo Under 21 di Luca Waldschmidt e la stella del Friburgo, autore di 32 presenze, 9 reti e 3 assist stagionali, non ha tradito: con la doppietta in semifinale, contro la Romania, il numero 10 della Germania ha raggiunto la vetta della classifica marcatori e il titolo di miglior giocatore dell'intera competizione sembra essere davvero vicino. Adesso la sfida alla Spagna in finale, in quella che è una vera e propria replica dell'atto conclusivo di Cracovia, nell'edizione 2017 dell'Europeo Under 21.

Pur non avendo affrontato la Germania in questo Europeo casalingo, il talento di Waldschmidt alcuni tifosi italiani lo hanno già imparato a conoscere, visto che proprio una sua doppietta ha steso l'Italia Under 21 di Di Biagio qualche giorno fa. Attaccante completissimo, nel Friburgo gioca da riferimento centrale mentre con la selezione tedesca si è schierato come seconda punta, almeno per quanto riguarda la sfida agli Azzurrini. Batte i calci piazzati, rigori compresi, e dimostra di non aver alcun timore nell'uso del sinistro, proprio il piede che ha freddato Audero in occasione del raddoppio.