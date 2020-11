A caccia di reti: CR7 ora insegue Pelé. I migliori cinque goleador di sempre

Nell’Olimpo dei goleador, Cristiano Ronaldo c’è già. Non al primo posto, ma ci si avvicina a suon di reti. Con quella segnata ad Andorra, il portoghese della Juventus ha raggiunto due mostri sacri per numero di marcature in partite ufficiali, tra club e nazionale maggiore, issandosi sul gradino più basso del podio: nel mirino ora c’è Pelé, secondo dietro Bican a quota 761 gol. Considerando anche le gare con le selezioni giovanili, CR7 aveva invece già superato l’ungherese e lo stesso O Rei, ma non Romario e ovviamente Bican, unanimamente considerato il giocatore che ha segnato più gol nella storia del calcio.

La classifica dei goleador tra club e nazionale maggiore.

1. Josef Bican: 805 reti (773 nei club, 32 in nazionale)

2. Pelé: 761 (684 nei club, 77 in nazionale)

3. Cristiano Ronaldo: 746 (644 nei club, 102 in nazionale)

4. Ferenc Puskas: 746 (662 nei club, 84 in nazionale)

5. Romario: 746 (691 nei club, 55 in nazionale)

La classifica considerando le nazionali olimpiche o giovanili

1. Josef Bican: 805 reti (773 nei club, 32 in nazionale maggiore)

2. Romario: 772 (691 nei club, 55 in nazionale maggiore, 26 in nazionale giovanile)

3. Cristiano Ronaldo: 764 (644 nei club, 102 in nazionale maggiore, 18 in nazionale giovanile)

4. Pelé: 761 (684 nei club, 77 in nazionale maggiore)

5. Ferenc Puskas: 746 (662 nei club, 84 in nazionale maggiore)