© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il sole all’improvviso. Sette punti sulla zona retrocessione, dopo sette gare senza vittoria. Al Cagliari basta una bella vittoria per tornare a sorridere, come se dal 28 ottobre (ultima vittoria prima dell’1-0 al Genoa di oggi) non fossero arrivate soltanto sconfitte o pareggi. Tredicesimo posto, addirittura -5 dal quinto posto, in una classifica che resta cortissima. Con la capacità di rimanere freddi e concentrati sull’obiettivo: è questa la miglior qualità degli isolani, che hanno passato la tempesta come se non vi fosse stata. Un Santo Stefano sereno, per i rossoblù di Sardegna, che tra i buoni propositi per il nuovo anno (prima ovviamente c’è la gara del 29 dicembre) hanno ora altri 20 punti da fare. A metà del guado, quasi al giro di boa, il Cagliari può comunque sorridere.