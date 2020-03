A Casa Con La Juve, cambio in corsa: niente diretta per Paulo Dybala, ci sarà Fabio Paratici

Sostituzione. Fuori il numero dieci, Paulo Dybala; dentro il numero uno dei direttori sportivi italiani, Fabio Paratici. Niente diretta per la Joya questo pomeriggio alle 15. Il club ha comunicato il cambio a margine dello speciale di Juventus TV, il nuovo format "A Casa Con La Juve". Con Enrico Zambruno e Claudio Zuliani, e con il nuovo nuotatore Gregorio Paltrinieri, ci sarà il capo dell'area Sport bianconera. Una primizia per i tifosi, che per la prima volta in assoluto avranno l'opportunità di interagire direttamente con l'uomo mercato della Juve. Non è ancora noto se la presenza di Paulo Dybala, che due giorni fa ha scoperto di essere positivo al Coronavirus, seppur asintomatico, è solo rimandata e del tutto annullata.