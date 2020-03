A Casa con la Juve, Paulo Dybala domani in diretta insieme a Gregorio Paltrinieri

Sarà Paulo Dybala, che ieri ha svelato di essere positivo al Coronavirus, il protagonista della quarta diretta di Juventus TV col nuovo format a distanza "A Casa Con La Juve", condotto da Enrico Zambruno e Claudio Zuliani. Dopo le puntate con Daniele Rugani, Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini, il quarto appuntamento vedrà il numero dieci bianconero al centro della brillante intervista, a partire dalle 15. Ci sarà anche un secondo ospite d'eccezione: Gregorio Paltrinieri, juventino sfegatato e nuotatore da record in vasca lunga (in Europa) e in vasca corta (nel mondo). Per i tifosi ci sarà la possibilità di interagire con i protagonisti e porre qualsiasi domanda.