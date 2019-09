© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A che punto è Mario Balotelli? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Eugenio Corini, allenatore del Brescia, alla vigilia della sfida contro la Juventus: "Su Balotelli non ho grandissimi punti di riferimento, mi attesto sui livelli visti in amichevole. I giocatori prendono la condizione giocando, sappiamo qual è il percorso da fare. So che lui può dare tante cose e può perderne altre, penso che ci sarà più un guadagno. L'affetto dei nostri tifosi va ricambiato con le prestazioni, ma lo dico a tutti i giocatori".

Balo sarà per la prima volta a disposizione: nelle prime quattro giornate, infatti, ha dovuto scontare la squalifica rimediata con l'Olympique Marsiglia.

